Wohnraumfonds Zürcher Stadtrat will 300 Millionen Franken für günstige Wohnungen Der Zürcher Stadtrat will bis zu 300 Millionen Franken in einen städtischen Wohnraumfonds stecken. Mit dem Geld sollen günstige Wohnungen gefördert werden. Darüber entscheiden werden das Stadtparlament und die Stimmberechtigten.

Bis zu 300 Millionen Franken sollen in einen städtischen Wohnraumfonds gesteckt werden. ENNIO LEANZA

Mit der Errichtung eines städtischen Wohnraumfonds stehe ein weiteres Förderinstrument zur Verfügung, teilte der Stadtrat am Freitag mit. Aus dem Wohnraumfonds könne die Stadt Beiträge an den Kauf von Wohnbaugrundstücken und Wohnliegenschaften, sowie an den Bau und die Erneuerung von Mietwohnungen durch gemeinnützige Wohnbauträgerschaften ausrichten.

Das Instrument stehe allen öffentlichen und privaten gemeinnützigen Wohnbauträgerschaften offen, die als juristische Personen organisiert seien. Insgesamt sollen dem neuen Fonds bis zu 300 Millionen Franken zur Verfügung stehen.

Für die ersten 100 Millionen Franken Anfangskapital beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat einen Objektkredit. Weitere 200 Millionen Franken für eine spätere Alimentierung werden als Rahmenkredit beantragt. Über die Kredite und die Verankerung des Wohnraumfonds in der Gemeindeordnung werden die Stimmberechtigten entscheiden. (sda)