Wohnraum Petition gegen Abriss der Siedlung im Heuried in Zürich überreicht Die «IG Nicht im Heuried» hat über 6200 Unterschriften gesammelt.

Die Petition ist dem Stadtzürcher Finanzdirektor Daniel Leupi übergeben worden. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

In Zürich ist am Mittwoch eine Petition gegen den Abriss von Mehrfamilienhäusern im Heuried dem Stadtrat überreicht worden. Der Stadtregierung wird darin aufgefordert, mit der CS Asset Management AG Verhandlungen über einen Verkauf der Siedlung an eine gemeinnützige Wohnbauträgerin oder die Stadt selber aufzunehmen.

Mit der Petition seien über 6200 Unterschriften gesammelt worden, teilte die «IG Nicht im Heuried» am Mittwoch mit. Die gut erhaltene Liegenschaft mit 108 bezahlbaren Wohnungen dürfe nicht «des Profits wegen» abgerissen werden, heisst es. (sda)