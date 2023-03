Wohnbaupolitik Grüne wollen Initiative für kantonale Wohnbauanstalt lancieren Die Wohnungsnot in der Stadt Zürich ist gross und in aller Munde. Nun lancieren die Grünen eine Volksinitiative mit welcher sie die Problematik angehen wollen.

ehr Wohnungen: Die Grünen lancieren im Kanton Zürich eine Volksinitiative, die für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen soll. Symbolbild: Hanspeter Bärtschi

Die Grünen Kanton Zürich fordern mittels Volksinitiative die Gründung einer kantonalen Wohnbauanstalt. Diese soll mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum bereitstellen.

Den Entscheid zur Lancierung einer kantonalen wohnpolitischen Volksinitiative haben die Mitglieder der Grünen am Montagabend an einer Parteiversammlung gefällt, wie die Partei am Dienstag mitteilte.

Der Wohnungsmarkt sei seit längerem aus den Fugen geraten und bedürfe einer politischen Korrektur, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Initiative soll Kanton und Gemeinden dazu verpflichten, aktiv für ausreichend bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum zu sorgen.

Neben der Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus soll auch eine neue kantonale Wohnbauanstalt geschaffen werden. Diese soll Wohnungen erwerben, bauen unterhalten und günstig vermieten. (sda)