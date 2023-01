Wirtschaft Finanzplatz Zürich soll von mehr Nachhaltigkeit profitieren Gemäss einer Studie 2021 ist der Zürcher Finanzplatz weiter gewachsen. In Sachen Nachhaltigkeit besteht aber noch Wachstumspotenzial.

Nachhaltigkeit gewinnt auch in der Finanzwelt weiter an Bedeutung. Andrea Zahler

Der Finanzplatz Zürich ist gemäss einer Studie 2021 weiter gewachsen. In Zukunft könnte mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft als Wachstumstreiber an Bedeutung gewinnen.

Mit rund 97’300 Arbeitsplätzen (Vollzeitäquivalent) und einer Bruttowertschöpfung von 29,9 Milliarden Franken war der Finanzplatz Zürich auch 2021 das Rückgrat des Schweizer Finanzplatzes, wie es in dem am Freitag publizierten Bericht «Finanzplatz Zürich» heisst.

Banken, Versicherungen und weitere Finanzdienstleister haben auch im zweiten Jahr der Coronakrise zusätzliche Stellen geschaffen. Profitiert hat der Finanzplatz Zürich auch vom überdurchschnittlichen Wachstum im Bereich nachhaltiger Anlagen. Per Ende 2021 lag das Volumen nachhaltiger Anlagen in der Schweiz bei knapp 2000 Milliarden Franken (2020: 1520 Milliarden Franken). (sda)