Die Winterthurer Polizei hat am Donnerstag einen falschen Polizisten verhaftet. Er wollte einer Rentnerin mehrere zehntausend Franken abnehmen. Die Masche ist seit ein paar Wochen auch in Winterthur aktuell - alleine am Donnerstag kam es zu über 20 Versuchen, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte.