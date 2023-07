Winterthur Zusammenschluss für Windenergie gegründet Die Wind-Offensive im Kanton Zürich erhält einen starken Schub, da die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) und das Stadtwerk Winterthur eine wegweisende Kooperation eingegangen sind.

Die Werke wollen in den vom Kanton Zürich zu prüfenden Potenzialgebieten gemeinsam Windenergieprojekte realisieren. Symbolbild: Arne Dedert / dpa

Sie wollen in den vom Kanton Zürich zu prüfenden Potenzialgebieten gemeinsam Windenergieprojekte realisieren. «Mit der Kooperation schaffen die drei Energieversorgungsunternehmen die Grundlage, regionale Projekte regional zu nutzen», heisst es in der Mitteilung. Die Kooperation wurde «Zürich Wind» getauft und soll ein deutliches Zeichen für eine erneuerbare Stromversorgung im Kanton Zürich setzen.

Zur Erklärung: Der Kanton Zürich hat am 7. Oktober 2022 seine Pläne für die Evaluierung der Windenergiegebiete im kantonalen Richtplan vorgestellt. Ob in diesen Gebieten die Realisierung von Windkraftanlagen machbar ist und die Windausbeute wirtschaftlich ist, ist in spezifischen Projekten zu klären. Der Kanton hat das Ziel, die Richtplanung mit der Standortfestlegung bis Ende 2025 abzuschliessen.

«Zürich Wind» sei sich bewusst, dass viele Personen der Windenergie gegenüber kritisch eingestellt sind. «Zürich Wind setzt auf den Dialog und wird Windprojekte nur mit Unterstützung der lokalen Bevölkerung realisieren», wird hierzu EKZ-CEO Urs Rengel in der Mitteilung zitiert. (liz)