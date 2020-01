Winterthur zählt 115'550 Einwohner — so viele wie noch nie

Am Stichtag 31. Dezember waren bei der Einwohnerkontrolle exakt 115'492 Personen gemeldet, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Das Wachstum hat etwas angezogen und beträgt 1,1 Prozent. Dies liegt vor allem an der Nettozuwanderung von 729 Personen.

Innerhalb der Stadt haben im vergangenen Jahr fast 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner ihre Wohnung gewechselt, das sind mehr als 2018. Die Neuzuzüger machen den angestammten Winterthurern also nicht die neuen Wohnungen streitig.

Der Ausländeranteil ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls leicht gestiegen, von 24,4 Prozent auf 24,6 Prozent.