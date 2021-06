Zu einem kuriosen Einsatz musste die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag ausrücken. Eine 70-jährige Frau hatte sich in ihrer eigenen Wohnung so unglücklich unter einem Sofa eingeklemmt, dass sie sich nicht selbst befreien konnte. Die Polizisten konnten helfen, die Rentnerin blieb unverletzt.