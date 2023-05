Rund 250 Menschen haben am Sonntag an einem «Freiluft Kongress» in Winterthur teilgenommen. Als Referent trat auch der deutsche Ken Jebsen auf, der als Verschwörungsideologe bezeichnet wird. An einer linken Gegendemonstration kesselten Polizisten in Vollmontur Teilnehmende ein und führte Personenkontrollen durch.