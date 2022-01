Die Zürcher Polizei hat schon wieder einen falschen Polizisten verhaftet. Ein 19-jähriger Brasilianer wendete die Betrugsmasche an, um an das Geld von Seniorinnen und Senioren heranzukommen. Bereits am Dienstag wurde wegen desselben Vergehens ein 50-jähriger Pole in der Zürcher Innenstadt festgenommen.