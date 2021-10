Winterthur Balkonbrand verursacht über 100'000 Franken Sachschaden Am Dienstagabend hat in Winterthur-Wülfingen ein Balkon Feuer gefangen. Verletzt wurde dabei niemand.

Kantonspolizei Zürich

Am späten Dienstagabend kam es in Winterthur-Wülfingen in einem Mehrfamilienhaus zu einem Balkonbrand. Das Feuer brach kurz vor 22.30 Uhr aus und wurde nach Ausrücken der Löschkräfte schnell eingedämmt. Verletzt wurde dabei niemand. Alle Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Liegenschaft verlassen.

Der Höhe des Sachschadens wird zum jetzigen Zeitpunkt auf über hunderttausend Franken geschätzt. Russ- und Rauchschäden blieben in der Wohnung zurück. Bisher ist die Ursache noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich nun ermittelt. Im Einsatz waren auch die Feuerwehr von Schutz & Rettung Winterthur, die Stadtpolizei Winterthur und Schutz & Rettung Zürich. (ld.)