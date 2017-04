Es sind alte Stimmen, sie erzählen vom ländlichen Leben, vom Kriegsausbruch, von traditionellen Kochrezepten. Manchmal hört man auch Kuhglocken-Gebimmel im Hintergrund. Oder sind es Geissenglocken? Egal. Hauptsache, die Stimmen sprechen markant Schweizer Dialekte. Der Zuhörer kann diese per Mausklick auf einer Schweiz-Karte verorten. Trifft er genau den richtigen Ort, gibts 100 Punkte. Liegt er 11 Kilometer daneben, gibts 89 Punkte, und so weiter.

Das Spiel heisst «Tour de suisse: din dialäkt». Forschende der Universität Zürich haben es entwickelt, um die Dialektkenntnisse der Schweizer Bevölkerung zu untersuchen – in der Deutsch- und Welschschweiz. Vor Kurzem ist das Spiel unter der Internet-Adresse dindialaekt.ch online gegangen.

Kleinräumige Gliederung

Wer es spielt, wird sich darüber bewusst, wo und wie er in der Schweiz sprachlich-biografisch verortet ist. Ein Selbstversuch des Schreibenden ruft Erinnerungen wach an den Turnlehrer mit dem ausgeprägten Thurgauer Dialekt, an Lehr- und Wanderjahre im Glarnerland, an den Freund mit dem schönen Bündnerdeutsch, an die Freundin aus dem Wallis.

Und es zeigt sich: Fehlen solche biografisch-sprachlichen Bezüge, lässt die Treffsicherheit beim Verorten von Dialekten deutlich nach. Während im heimatlichen Zürcher Dialekt die Trefferquote manchmal dorfgenau ist, liege ich bei mir fremderen Dialekten oft zig Kilometer daneben. Gleichzeitig wird mir dabei bewusst, wie kleinräumig die Schweiz mit Dialekten gegliedert ist.