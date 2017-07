Zum 22. Mal bereits tagte das Zürcher Spendenparlament am Donnerstag im Zürcher Rathaus. Der Verein unterstützt kulturelle und soziale Projekte im Grossraum Zürich. Die Mitglieder stellen mit ihren Mitgliederbeiträgen die Spendengelder dafür zur Verfügung. So vergab das Parlament am Donnerstagabend insgesamt 97 000 Franken an neun Projekte. Neben der Plattform von okaj Zürich wurde das «Kafi Klick» unterstützt, das armutsbetroffenen Personen einen kostenlosen Internetzugang bietet, sowie das Projekt MIA-Mütter in Ausbildung, die dafür sorgt, dass Mütter eine Berufsausbildung Teilzeit absolvieren können.

Aber auch das Projekt Grundrechte für alle Kinder der Zürcher Sans-Papiers-Anlaufstelle erhielt einen Beitrag des Parlamentes. Zudem bekam der Elternnotruf sowie die Nähschule der Isla Victoria, ein soziales Projekt der Zürcher Stadtmission, Spendengelder zugesprochen. Aus dem sozio-kulturellen Bereich erhielten zudem das Flüchtlingstheater Malaika und das pädagogische Tanzprogramm Dancing Classrooms einen Zustupf. (GIU)