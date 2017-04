Fortan konzentriere man sich auf eine Lokalbahn zwischen Zürich und Sihlwald. Interessant war eine solche nicht nur für den Personen-, sondern auch für den Güterverkehr. Schliesslich liessen sich damit Holzerträge aus dem Sihlwald effizient abtransportieren.

Standseilbahn gescheitert

Am 3. August 1892 war es dann so weit: Die 13,6 Kilometer lange Strecke Zürich-Selnau–Sihlwald wurde für den Personenverkehr eröffnet. 3,3 Millionen Franken hatte der Bau gekostet. Fünf Jahre später ging auch der Ursprungswunsch in Erfüllung: Die Linie wurde bis nach Sihlbrugg verlängert und erhielt damit Anschluss an die Gotthardverbindung. «Die Passagierzahlen für die neue Strecke blieben aber enttäuschend», hält Schneiter fest.

Einen bedeutenden Entwicklungsschritt machte die Sihltalbahn im Mai 1924: Die Lokomotiven wurden nicht mehr mit Dampf, sondern elektrisch angetrieben.

Die neue Höchstgeschwindigkeit der Züge betrug 50 statt 35 Kilometer pro Stunde. Dank dieser Leistungssteigerung konnten nun auch doppelt so viele Fahrten angeboten werden.

Erfolgreich sollte es weitergehen. Die Sihltalbahn-Betreiber planten eine 2,2 Kilometer lange Standseilbahn von Langnau auf den Albis. 1934 erteilte der Bund die Konzession dafür. Aber bald darauf platzte der Traum. «Zweifel an der Rentabilität der Bahn kamen auf, ebenso entstanden ernsthafte Finanzierungsprobleme. Als 1935 eine Albis-Postautolinie ihren Betrieb aufnahm, erlosch das Interesse der Initianten definitiv.»

Innovativ und erfinderisch war das Unternehmen trotzdem geblieben. Knapp zwanzig Jahre nach dem Aus für die Albislinie schaffte man es doch noch, eine öV-Verbindung auf die Albiskette zu bauen: die Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg (LAF). Erfahrungen mit einer Luftseilbahn hatte man allerdings schon viel früher gesammelt. An der Landesausstellung 1939 betrieb das Unternehmen die 900 Meter lange Schwebebahn über das Zürcher Seebecken. Deren Kabinen wurden denn auch für die LAF verwendet.

Das Ufer gewechselt

In den 1950er-Jahren geriet die Sihltalbahn in Bedrängnis – durch die Sihltalstrasse. Diese musste zwischen Langnau und Sihlwald wegen des zunehmenden Verkehrs verbreitert werden. Die Bahn musste weichen. Der Kanton entschied, sie in diesem Abschnitt ans andere Sihlufer zu verlegen. 1959 war der neue Linienabschnitt fertig.