Melissa Schumacher/CH Media Video Unit

Wettingen Mehrere Fahrzeuge ausgebrannt – Polizei sucht Zeugen In Wettingen brannten in der Nacht auf Samstag drei Autos. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf ein Wohnhaus ausbreitet. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

In der Nacht auf Samstag standen in der Wettingen mehrere Fahrzeuge in Flammen. Laut der Kantonspolizei Aargau ging die erste Meldung um 1.30 Uhr ein, wonach ein Auto in der Kollerstrasse brenne. Kurze Zeit später weitete sich das Feuer auf zwei weitere Fahrzeuge sowie eine angrenzende Doppelgarage aus und drohte, sich auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Die Feuerwehr Wettingen rückte mit einem Grossaufgebot aus und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich noch nicht sagen, nach ersten Einschätzungen ist er aber gross. Die Ursache des Brandes wird nun ermittelt. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 056 200 11 11 zu melden. (zen)