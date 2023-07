Wetter Motorboot kentert bei Gewitter in Stäfa Wegen des starken Gewitters am Dienstagabend sind bei der Polizei über 100 Meldungen eingegangen.

Es kam zu mehr als 90 Behinderungen wegen umgestürzter Bäume, herabgefallener Äste oder losgerissener Gegenständen. Symbolbild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Bei der Kantonspolizei Zürich sind wegen des Gewitters am Dienstagabend mehr als 100 Meldungen eingegangen. In Schönenberg und in Flaach wurden Ziegeldächer abgedeckt. Im Hafen Stäfa kenterte ein Motorboot. Die Feuerwehr musste eine Ölsperre errichten. Verletzt wurde niemand.

Rund 90 Mal kam es zu Behinderungen von Strassen wegen umgestürzter Bäume, herabgefallener Äste oder losgerissener Gegenstände, wie die Kantonspolizei am Mittwochmorgen mitteilte. In mehreren Ortschaften wurden Autos beschädigt. (sda)