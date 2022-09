Wettbewerb Zürcherinnen und Zürcher stauben an den Swiss Skills 20 Medaillen ab – acht Mal Gold Bundesrat Guy Parmelin gratulierte allen Gewinnerinnen und Gewinnern persönlich und sagte: «Sie gehören zur Elite der Schweizer Berufsbildung.»

Die Siegerinnen und Sieger in der Kategorie Entrepreneurship mit Bundesrat Bundesrat Guy Parmelin an der Siegerehrung. Ralf Boltshauser (Mitte) und Raymond Tea (dritter von rechts) holten für den Kanton Zürich in dieser Kategorie Gold. SwissSkills/Manu Friederich

Über 1000 junge Fachkräfte aus rund 150 verschiedenen Lehrberufen haben seit Mittwoch in Bern an Berufswettkämpfen teilgenommen. 279 Teilnehmende wurden am Samstagabend ausgezeichnet, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Die insgesamt 113 Teilnehmenden aus dem Kanton Zürich holten 20 Medaillen: acht goldene, neun silberne und drei bronzene.

Überreicht wurden die Auszeichnungen von Bundesrat Guy Parmelin (SVP). Die Teilnehmenden hätten ihr Bestes gegeben und ein «aussergewöhnliches Schlaglicht auf die enorme Vielfalt der Berufsbildung in unserem Land, ihre Qualität und Effizienz» geworfen, wird der Wirtschaftsminister zitiert. «Sie gehören zur Elite der Schweizer Berufsbildung.»

Die Swiss Skills sind ein jährlich stattfindender Wettbewerb unter Schweizer Berufsfachleuten. Die Gewinnerinnen und Gewinner können an den internationalen Wettkämpfen Euro Skills (2023) und World Skills (2024) teilnehmen.