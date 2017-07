Obwohl Hafner die Wohnform, die in der Villa Sparrenberg angeboten wird, als besonders hochpreisig einschätzt, hätten alle Wohnformen dieser Art ihren Preis. Dass in Sparrenberg aber nur vier Personen untergebracht werden, sei aber auch klar die Ausnahme, so Hafner.

Dass das Angebot an Luxuswohnungen in Zukunft noch zunehmen wird, lassen die Ansprüche der Generation des Babyboom-Zeitalters vermuten.

«Sie kommen langsam in ein Alter, wo sie sich Gedanken machen um ihre Zukunft und die Wohnform nach der Pension», so Hafner. Es zeichne sich ab, dass diese Generation anspruchsvoller ist als jene zuvor. «Die Menschen, die jetzt ins höhere Alter kommen, sind es sich gewohnt, aussuchen zu können», sagt Hafner. Naturgemäss bleibe diese Art zu wohnen aufgrund des Preises aber gewiss auch in Zukunft ein Nischenangebot, so die Expertin.

Wer bei Tertianum eine Luxusunterkunft sucht, bekommt immer ein eigenes Apartment. Dieses kann nach Wunsch eingerichtet werden. Es gibt die Möglichkeit, sich in der Wohnung pflegen zu lassen. Verschlechtert sich der Zustand, darf der Bewohner in die hausinterne Pflegestation umziehen. Um das Angebot kennenzulernen kann auf Probe gewohnt werden. Senioren können testen, ob sie sich in der neuen Umgebung wohlfühlen. «Viele Gäste haben aber genaue Vorstellungen von der Residenz », so Hafner. Auch für ältere Menschen, die nach einem Spitalaufenthalt Pflege brauchen, biete sich das an.