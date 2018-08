Die Akademie Menschenmedizin hat das Café Med vor gut einem Jahr lanciert. Das unentgeltliche Angebot richtet sich an Patientinnen und Patienten, deren Angehörige und an Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen. Ärztinnen, Psychologen und andere Fachpersonen beantworten Fragen, besprechen Behandlungsoptionen und erarbeiten individuelle Entscheidungshilfen. Gesundheitsfachleute können sich über Herausforderungen am Arbeitsplatz austauschen. Das Café Med findet jeweils am zweiten und vierten Montag des Monats von 15 bis 18 Uhr im Bistro Chez Marion am Predigerplatz in Zürich statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Im Internet kann man sich vorgängig informieren, welche Spezialisten vor Ort sind. Ab Oktober findet ein Café Med jeweils am ersten Montag im Monat auch in Luzern statt.