Weniger Frösteln, wärmere Füsse: die neuen Polizei-Uniformen halten ihr Versprechen

Die neuen Arbeitsuniformen würden sich bewähren, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit. Die zeitgemässen Stoffe halten die Polizistinnen und Polizisten wärmer als die bisherigen Uniformen. Dies dürfte den Polizistinnen und Polizisten entgegenkommen. Ein WEF-Einsatz bedeutet vor allem viel Wache schieben in der Kälte.

An Spitzentagen stehen über 400 Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei Zürich ausschliesslich oder vor allem für das WEF im Einsatz, in Davos und Zürich. Sie leisten jeweils rund 18'000 Arbeitsstunden. Jeweils ein Fünftel dieser Stunden fällt jeweils am Austragungsort Davos an.