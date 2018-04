Der Zürcher SVP-Regierungsrat Ernst Stocker will eine weitere Amtszeit anhängen. Er werde bei den Wahlen 2019 noch einmal in die Hosen steigen, sagte er gegenüber der «Zürichsee-Zeitung» vom Montag. Der 62-Jährige sitzt seit 2010 für die SVP in der Regierung.