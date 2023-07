Weiningen Gefundene Knochen in Weiningen stammen von vermisstem Mann Ende Juni fand die Polizei in Weiningen Knochen. Zunächst war unklar, ob diese von einem Tier oder von einem Menschen stammen. Nun ist klar: Die Knochen stammen von einem Mann, der seit 2018 als vermisst galt.

Hinter dem Kehrplatz bei der Weininger Püntenstrasse wurden die Knochen gefunden. Bild: Lydia Lippuner

Am Donnerstag, 29. Juni, wurde in einem zur Seite geschobenen Humuswall ein Knochen gefunden und auf einen Polizeiposten gebracht. Bei der genaueren Suche am bezeichneten Fundort des Knochens konnten dann am darauffolgenden Freitag weitere Knochen und Knochenfragmente aufgefunden werden.

Die Kantonspolizei teilte nun am Mittwoch mit, dass die eingeleiteten Ermittlungen die Spezialisten zu einem Vermisstenfall vom 2. August 2018 geführt haben. Die Knochen sind menschlichen Ursprungs. Sie konnten dank einer DNA-Analyse dem Vermissten von 2018 zugeordnet werden.

Ein damals 84-jähriger Mann (Name der Redaktion bekannt) aus Weiningen hatte am Abend ungefähr zwischen 16.45 und 19.30 Uhr seinen Wohnort zu Fuss in unbekannte Richtung verlassen und wurde seither nicht mehr gesehen.

Wie die Kantonspolizei 2018 gegenüber der Limmattaler Zeitung angab, trug er bei seinem Verschwinden «sehr wahrscheinlich» lange blaue Hosen und ein rotes T-Shirt.

Die Knochen seien bei Bauarbeiten zum Vorschein gekommen. Bild: Lydia Lippuner

Die genauen Todesumstände des damals Vermissten sind nicht geklärt. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen jedoch nicht vor.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen in diesem Zusammenhang das Forensische Institut Zürich (FOR), das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich (IRM), die Kommunalpolizei rechtes Limmattal sowie ein privates Bauunternehmen im Einsatz.