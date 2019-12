Weihnachtsalbum: Von wegen stille Nacht, bei den Zeltners kracht’s

Es ereignete sich an Heiligabend vor zwei Jahren, als im Wohnzimmer von Familie Zeltner eine wahre Geschenkeschlacht im Gange war. Vater Dän Zeltner beobachtete seine vier Kinder an jenem Tag, der für ihn schon immer als Freudenfest gilt. Da der 38-Jährige der Musik sehr zugetan ist, blitzte in ihm eine Idee auf. «Ich entwickelte damals fünf Songideen, um das Erlebte musikalisch festzuhalten.» Es war der Beginn der «Zeltner Wiehnacht».

Der Name erinnert an die legendäre «Zäller Wiehnacht» von Paul Burkhard, einem Krippenspiel, das 1960 zum ersten Mal aufgeführt wurde und sich immer noch grosser Popularität erfreut. «Das Wortspiel für unser Projekt war naheliegend und ich persönlich mag die «Zäller Wiehnacht» sehr. Doch seien wir ehrlich, Kinder und Jugendliche können mit den Liedern von damals wenig anfangen.» Laut Zeltner war es Zeit für eine Neuvertonung der biblischen Weihnachtsgeschichte, Zeit für moderne Musik.

Der gebürtige Berner steckte viel Arbeit und Herzblut in das Projekt. «Es war mir wichtig, dass es kein reines Kinderalbum wird, sondern ein Weihnachtsalbum für die ganze Familie.» Die Musik sollte weiter die Musikalität und die Energie seiner Familie wiedergeben – mittlerweile haben er und seine Frau Oana fünf Kinder zwischen zehn Jahren und acht Monaten. Die Besinnlichkeit suche man in seinem Zuhause deshalb vergebens, wie er sagt. Er geht sogar noch weiter und beschreibt seine Familie als eine der lautesten im Zürcher Kreis 7.

Es galt also, das viele Zeltner-Temperament, das gerade in der Weihnachtszeit zu überkochen scheint, in Noten einzufangen. Doch in erster Linie soll das Weihnachtsfest gefeiert und gewürdigt werden, denn der Glaube spielt eine grosse Rolle im Leben von Zeltner, der Gemeindeleiter und Pastor der Zürcher Equippers-Freikirche ist. Gemeinsam mit seiner Frau gründete er die Zürcher Gemeinde vor sieben Jahren.