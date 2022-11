Am Donnerstagvormittag war ein 26-jähriger Motorradfahrer in Weiach in einem Gewerbegebiet unterwegs. Aus derzeit unbekannten Gründen stürzte der Mann mit der Maschine und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 26-Jährige trug keinen Helm und besass keinen gültigen Fahrausweis.