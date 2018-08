Die Street Parade rollt an. Mit ihr werden heute gegen eine Million Besucher in Zürich erwartet. Auch wenn viele Raver die Nacht zum Tag machen und am Tag danach wieder heimfahren, ist der Techno-Megaevent für die Zürcher Hoteliers hochwillkommen: Ihre Betten, die normalerweise unter der Woche besser ausgelastet sind als an den Wochenenden, sind am Street-Parade-Wochenende vielfach ausgebucht. So auch bei Martin von Moos, dem Präsidenten des Zürcher Hotelierverbands. Er führt vor den Toren der Stadt die Viersternehotels «Belvoir» in Rüschlikon und «Sedartis» in Thalwil. Auch sie sind am Parade-Wochenende vollbelegt.

Herr von Moos, wie wichtig ist die Street Parade für die Zürcher Hoteliers?

Martin von Moos: Die Street Parade ist seit Jahren ein wichtiger Anlass für die gesamte touristische Wertschöpfung im Raum Zürich, also auch für die Hoteliers. Grossveranstaltungen am Wochenende sind sehr willkommen, denn sie bringen zusätzliche Reisende. Neben der Street Parade zählen dazu auch Anlässe wie beispielsweise kürzlich der Ironman-Triathlon und das Formel-E-Rennen.

Sie betonen die Bedeutung von Wochenend-Veranstaltungen. Liegt das daran, dass unter der Woche vor allem Geschäftsreisende die Zürcher Hotelbetten füllen?

Ja, von Montag bis Freitag steht der Geschäftstourismus im Fokus. Am Wochenende sind in der Regel mehr Betten frei.

Sind aktuell am Street-Parade-Wochenende noch Betten frei?

Ich weiss von diversen Hotels, die ausgebucht sind, darunter auch die von mir geführten zwei Hotels in Thalwil und Rüschlikon. Das zeigt: Die Street Parade hat auch auf die Region um Zürich einen Effekt.

Steigen an diesem Wochenende die Hotelpreise?

Die Übernachtungspreise in der Hotellerie richten sich schon lange nach Angebot und Nachfrage. Die letzten zwei, drei freien Zimmer in einem Hotel sind teurer, als wenn man ein halbes Jahr vorher bucht. Aber Preisabsprachen wegen der Street Parade sind mir nicht bekannt.

Durchschnittlich kostet eine Hotelübernachtung in Zürich rund 200 Franken. Wie viel ist es im Durchschnitt am Street-Parade-Wochenende?

Dazu gibt es keine statistischen Erhebungen. Die Preisgestaltung ist Sache der einzelnen Hotels, wir vom Hotelier-Verband befragen sie dazu nicht.

Profitieren von der Street Parade vor allem die Hotels im tieferen Preissegment?

Es profitieren fast alle, bis hin ins Viersterne-Segment. Das liegt auch daran, dass die 1992 gegründete Street Parade ein gewisses Alter erreicht hat. Es gibt sehr arrivierte Leute, die schon seit vielen Jahren nach Zürich an die Street Parade kommen. Sie tanzen vielleicht nicht mehr in der vordersten Reihe, leisten sich dafür aber ein schönes Hotel. Und dann gibt es die jungen Raver, die ganz einfach logieren wollen, Bagpacker, die auch in der Jugendherberge schlafen. Fünfsternehotels profitieren eher weniger von der Street Parade, indirekt aber schon. Denn wenn Zürich gut ausgebucht ist, profitieren schlussendlich alle Kategorien mit zusätzlichen Übernachtungen.

Gibt es auch Hotels, die lieber auf die Street Parade verzichten würden, etwa wegen der Lärmbelästigung?

Ich kenne keines.