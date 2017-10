Eine von der Greater Zurich Area AG (GZA AG) bei BAK Economics in Auftrag gegebene vergleichende Studie zeigt, wie gut der Wirtschaftsraum Zürich in den Bereichen Forschung und Innovation arbeitet. Der Analyse zufolge weist der Raum Zürich im Vergleich zu zehn Metropolregionen einen sehr hohen Anteil an Weltklassepatenten auf. Besonders bei den Zukunftstechnologien sticht die Region Zürich hervor. GZA-Geschäftsführerin Sonja Wollkopf erklärt die Gründe dafür und warum sich ausländische Firmen trotz Steuerdebatte nicht vom Standort Zürich abschrecken lassen.

Frau Wollkopf, laut BAK Economics gehört die Grossregion Zürich bei den Zukunftstechnologien schweizweit zu den Spitzenreitern. Geht es nach der Greater Zurich Area, sind wir sogar europaweit an der Spitze. Was stimmt nun?

Sonja Wollkopf Walt: Beide Aussagen sind richtig. Sie beziehen sich auf dieselbe Datengrundlage, setzen aber unterschiedliche Akzente bei der Interpretation. In der Analyse für die GZA haben wir den Wirtschaftsraum Zürich mit zehn führenden Metropolitanregionen weltweit verglichen. In den meisten der 15 untersuchten Technologien nimmt Zürich eine internationale Spitzenposition ein. In der Medizinaltechnik zum Beispiel liegt Zürich an der ersten Stelle aller europäischen Regionen, jedoch deutlich hinter den beiden aussereuropäischen Referenzregionen Boston und San Francisco.

Brilliert der Raum Zürich noch in anderen Bereichen?

Auch auf Gebieten wie Robotik und Drohnen, Automation, Internet of Things, Sensorik, Fintech oder Pharma sind wir im Vergleich zu zehn Metropolregionen stark vertreten. Wir haben uns bei der Analyse der Patentanmeldungen im Weltklassebereich auf Mailand, München, Berlin, London, Kopenhagen, Dublin, Amsterdam, Boston, San Francisco und Hongkong konzentriert, weil sie im internationalen Standortwettbewerb wichtige Konkurrenten oder auch Zielregionen unserer Marktbearbeitung sind.

Wie sieht denn die Zukunft der Medizinaltechnik aus?

Die Digitalisierung der Medizinalgeräte wird weiter fortschreiten. Künftig wird die IT noch stärker in diese Technologien eingebunden werden. Damit können Daten aus dem menschlichen Körper noch schneller dem Arzt übermittelt werden. Erste Anwendungen in diesem Bereich gibt es ja schon.

Warum ist Zürich gerade im medizinischen Bereich so stark vertreten?

Wir stellen fest, dass im Grossraum Zürich unterschiedliche Disziplinen rund um das Thema Gesundheit miteinander verschmelzen. Die Präzisionstechnologie, zum Beispiel aus der Uhrenbranche, hat sich auf weitere Bereiche ausgeweitet, etwa die Medizinaltechnik. Nun wachsen diese Technologien mit der IT zusammen. Ein grosser Vorteil ist, dass führende Technologieunternehmen wie Google, Apple, IBM, Microsoft, Oracle oder Disney Research vor Ort in Zürich forschen und entwickeln. Davon profitieren alle Technologien und Branchen.

Weshalb ist der Gesundheitsbereich so interessant?

Grundsätzlich macht das hohe Bildungsniveau hierzulande unsere Region für Firmen interessant. Eine besondere Bedeutung kommt hier aber der ETH zugute, weil sie weltweit zu den besten Forschungsinstitutionen gehört. Deshalb hat Zürich eine internationale Anziehungskraft für Firmen und Fachkräfte. Natürlich spielt aber neben der alternden Gesellschaft auch der hiesige Wohlstand eine Rolle dabei, dass dem Thema Gesundheit Beachtung geschenkt wird.