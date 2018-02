Ein Mann aus dem Zürcher Kreis 5 rief bei der Polizei an und meldete, dass er von der Post über eine bevorstehende Paketlieferung informiert worden sei. Er habe jedoch gar nichts bestellt und gehe davon aus, dass jemand seinen Namen und seine Adresse für die Bestellung genutzt habe. Dies sei ihm jetzt schon mehrmals passiert.

Als Polizisten zur Wohnung des Anrufers ausrückten, konnten sie kurze Zeit später einen Unbekannten beobachten, der ein Paket aus dem Milchkasten des Anzeigeerstatters nahm und damit wegging. Die Polizisten stoppten den Mann und nahmen ihn fest.

Er hatte gleich mehrere Pakete bei sich, die an andere Empfänger adressiert waren. Darin waren Esswaren, Haushaltsartikel und Zigaretten. In einer ersten Befragung gab der Mann zu, die Masche schon mehrmals angewendet zu haben. Die Rechnung ging jeweils an die Personen, die bei der angegebenen Adresse wohnen.