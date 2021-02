In Wallisellen ZH hat die Polizei ein Vereinslokal mit mutmasslich illegalem Glücksspiel und Verpflegung ohne Schutzkonzept geräumt. Der 45-jährige Betreiber wurde nach der Kontrolle am Donnerstagabend laut Mitteilung verhaftet. Zwei Dutzend Anwesende in dem Lokal erhielten eine Busse.