Wallisellen Heftiger Auffahrunfall auf der A1: Ein 23-jähriger Autofahrer wird dabei schwer verletzt Am Mittwochmorgen kam es auf der Autobahn A1 bei Wallisellen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lieferwagenfahrer fuhr nahezu ungebremst auf zwei Fahrzeuge im stockenden Kolonnenverkehr auf. Dabei zog sich ein 23-Jähriger Autofahrer schwere Verletzungen zu. Der Unfall führte zu grossen Behinderungen im Morgenverkehr.

Katja Jeggli

Bei einem Auffahrunfall auf dem Zürcher Nordring bei Wallisellen sind am Freitagmorgen zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Der Unfall sorgte für Stau im Morgenverkehr.

Die heftige Auffahrkollision ereignete sich am Freitag kurz vor 8 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagnachmittag mitteilte. Ein 49-jähriger Lieferwagenfahrer fuhr auf ein Auto auf, welches er in der Folge in ein weiteres Auto schob.

Der Lenker des mittleren Fahrzeugs, ein 23-jähriger Mann, wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der mutmassliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der Lenker des vorderen Fahrzeugs blieb unverletzt.

Im Bereich der Unfallstelle mussten zwischen den Autobahnverzweigungen Zürich-Nord und Zürich-Ost mehrere Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr musste umgeleitet werden. (sda)