Klein und Gross erhalten Einblick in die Baustelle der Einhausung Schwamendingen

Einmal mitten auf der Autobahn spazieren – das war am Samstag in Schwamendingen möglich. Am Baustellentag hatte die Bevölkerung die Chance, einen Blick hinter die Kulissen der Baustelle der Einhausung Schwamendingen zu werfen. Ein faszinierender Anblick für Gross und Klein, wie sich zeigte.