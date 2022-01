Wahlkampf SVP lanciert Volksinitiativen gegen Tempo 30 auf Hauptstrassen und gegen goldene Fallschirme Die Stadtzürcher SVP gibt Gas im Wahlkampf: Mit Volksinitiativen bekämpft sie Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen und hohe Abgangsentschädigungen für Behördenmitglieder und scheidende Stadträte.

Die SVP Stadt Zürich lanciert ihre Initiativen «Kein Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen» und «Keine goldenen Fallschirme für abtretende Behördenmitglieder». Von links: Vizepräsident Ueli Bamert, Stadtratskandidat Roland Scheck, Präsident Mauro Tuena, Stadtratskandidat Stephan Iten, Vizepräsidentin Susanne Brunner. Matthias Scharrer

Ein Hotelsaal in der Innenstadt. Auf Plakaten lacht das SVP-Sünneli. Und die Parolen, mit denen die Partei in die heisse Phase des Stadtzürcher Wahlkampfs zieht, sind in Grossbuchstaben zu lesen: «Kein Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen», heisst es da und: «Schluss mit goldenen Fallschirmen für Stadträte und Behördenmitglieder». Davor sitzt am Dienstagmorgen Nationalrat Mauro Tuena, Präsident der Stadtzürcher SVP, flankiert von den beiden SVP-Stadtratskandidaten Roland Scheck und Stephan Iten. Sie lancieren zwei Volksinitiativen, deren Inhalte die Plakatparolen treffend zusammenfassen. Mit ihnen boostert die SVP gleichsam den bislang auch coronabedingt eher schlappen Stadtzürcher Wahlkampf.

«Wir wollten wissen, wo den Leuten der Schuh drückt», sagt Tuena. Daher schlug die SVP mit Briefkasten- und Onlineumfragen der Bevölkerung acht Themen vor. Mit Abstand obenaus schwangen laut Tuena bei den über 1000 Rückmeldungen die Themen der nun lancierten Volksinitiativen: kein Tempo 30 auf Hauptstrassen und keine Abgangsentschädigungen für Behördenmitglieder.

Die Tempo-30-Initiative besteht aus folgendem Satz, der künftig in der Stadtzürcher Gemeindeordnung stehen soll, wenn es nach der SVP geht: «Auf Hauptverkehrsachsen gilt generell Tempo 50.» Damit wendet sich die seit 1990 nicht mehr im Stadtrat vertretene Partei gegen dessen Pläne, vermehrt auch auf Hauptstrassen Tempo 30 einzuführen.

Das Volk stimmte dem Verkehrsrichtplan zu

Der Stadtrat will so vom Bundesgericht mehrfach angemahnte Lärmschutzvorgaben umsetzen. Das Stadtzürcher Stimmvolk hiess seine Tempo-30-Pläne erst Ende November bei der Abstimmung über den Verkehrsrichtplan gut: 57 Prozent stimmten dem Richtplan zu, der auch Vorgaben für mehr Velowege zu Lasten von Parkplätzen beinhaltet.

Inzwischen hat der Stadtrat klargestellt, dass er von Fall zu Fall prüfen will, auf welchen Hauptverkehrsachsen Tempo 30 einzuführen sei. Teilweise solle die Temporeduktion nur nachts gelten, um der Nachtruhe willen. Und auf bestimmten Hauptachsen werde weiterhin Tempo 50 gelten, erklärte der Stadtrat Mitte Dezember. Zudem wolle er auf Achsen wie der Badenerstrasse und der Limmatstrasse Tempo 30 nur einführen, wenn für das Tram ein separates Trassee möglich sei.

«Langfristig träumt man von einer autofreien Stadt»

Dennoch sagt SVP-Stadtratskandidat Scheck an der Medienkonferenz im Hotel Glockenhof: «Die links-grüne Regierung will flächendeckend Tempo 30 einführen. Und langfristig träumt man von einer autofreien Stadt.» Dabei habe sich noch nie eine Stadt vom motorisierten Individualverkehr verabschiedet. Die Volksinitiative der SVP käme im Übrigen auch den Blaulichtorganisationen und dem öffentlichen Verkehr zugute.

Apropos öffentlicher Verkehr: Die Kantonalzürcher FDP hat an ihrer Delegiertenversammlung Ende November beschlossen, eine kantonale Volksinitiative mit ähnlichen Zielen wie jenen der SVP zu lancieren. Mit einer ÖV-Initiative wolle sie erreichen, dass der öffentliche Verkehr nicht durch Tempo 30 ausgebremst werde, teilte die FDP mit. Doch gemeinsame Sache mit dem Freisinn will Tuena offenbar nicht machen:

«Wir hatten keinen Kontakt oder Absprachen mit der FDP»,

sagt er auf Nachfrage. Die Zusammenarbeit mit den anderen bürgerlichen Parteien habe sich im Wahlkampf vor vier Jahren nicht bewährt.

Goldene Fallschirme stoppen

Mit ihrer zweiten nun lancierten Volksinitiative fordert die SVP, dass die Stadt Zürich Abgangsentschädigungen nur noch an unfreiwillig aus dem Amt ausscheidende Stadtratsmitglieder auszahlt ­– und zwar maximal ein Jahressalär. Bislang stehen Abgangsentschädigungen nebst Stadtratsmitgliedern auch dem städtischen Ombudsmann, der Datenschutzbeauftragten, Schulpräsidenten, Stadtammännern und Friedensrichtern zu – und zwar auch wenn sie freiwillig aus dem Amt ausscheiden.

Dies sorgte schon für Diskussionen, als die damalige SP-Stadträtin Claudia Nielsen 2018 kurz vor den Wahlen bekanntgab, dass sie nicht mehr antrete. Sie war wegen des finanziell in Schieflage geratenen Stadtspitals Triemli unter Druck. Nach ihrem Ausscheiden bekam sie eine Abgangsentschädigung von 850'000 Franken, also dreieinhalb Jahreslöhnen, wie Stadtratskandidat Iten nun vorrechnet.

Zuletzt kam Schulpräsident Roberto Rodriguez (SP) in die Schlagzeilen, ebenfalls wegen einer Abgangsentschädigung von dreieinhalb Jahreslöhnen infolge freiwilligen Ausscheidens aus dem Amt. «Das stösst auf grösstes Unverständnis in der Bevölkerung», so Iten. Mit der Volksinitiative, für welche die Unterschriftensammlung nun beginnt, wolle man solche goldenen Fallschirme stoppen.