Wahlen Zürich Zürcher FDP nominiert Regine Sauter für den Ständerat Nationalrätin Regine Sauter kandidiert offiziell für einen Zürcher Ständeratssitz. Die FDP hat sie am Dienstagabend in Winterthur nominiert. Sauter soll 2023 den Sitz von Ruedi Noser verteidigen, der kein weiteres Mal antritt.

Regine Sauter war vom Vorstand der FDP Zürich als Kandidatin für den Ständerat vorgeschlagen worden. Matthias Scharrer

Die Nomination durch die Delegierten erfolgte per Akklamation, war also unbestritten, wie die FDP am Mittwoch mitteilte. Sauter war vom Vorstand vorgeschlagen worden. Bis zuletzt hatten sich keine weiteren Kandidaten gemeldet.

Die 56-Jährige ist seit 2012 Direktorin der Zürcher Handelskammer und hat in dieser Funktion unter anderem Einsitz im Stiftungsrat der Greater Zurich Area und der Stiftung Technopark Zürich. Von 2004 bis 2015 politisierte sie für die Freisinnigen im Kantonsrat. Seit 2015 sitzt sie im Nationalrat.

Daniel Jositsch (SP), der seit 2015 den zweiten Zürcher Ständeratssitz inne hat, kündigte bereits im November vergangenen Jahres an, für eine weitere Amtszeit kandidieren zu wollen. Die nationalen Wahlen finden am 22. Oktober 2023 statt. (sda)