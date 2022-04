Wahlen Die SVP setzt auf Natalie Rickli und Ernst Stocker Natalie Rickli und Ernst Stocker kandidieren ein weiteres Mal an den nächsten Regierungsratswahlen im Jahr 2023.

Die beiden Zürcher Regierungsräte Natalie Rickli (links) und Ernst Stocker (rechts). Selina Brodmann

Die beiden amtierenden SVP-Regierungsräte Natalie Rickli und Ernst Stocker treten nächstes Jahr erneut zur Wahl an. Das hat die Delegiertenversammlung am Dienstagabend entschieden. Wie die SVP Kanton Zürich in einer Mitteilung schreibt, fiel der Entscheid einstimmig.

Rickli, Vorsteherin der Gesundheitsdirektion, wurde 2019 in den Regierungsrat gewählt. Stocker war von 2010 bis 2015 Vorsteher der Volkswirtschaftsdirektion und übernahm danach die Finanzdirektion. Die Regierungsratswahlen finden am 12. Februar 2023 statt. (liz)