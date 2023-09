Wahlen 2023 HEV Winterthur zieht Unterstützung von SVP-Kandidatin zurück Der HEV Winterthur will eine SVP-Kandidatin Maria Wegelin nicht länger für die Nationalratswahlen unterstützen. Dies weil sie sich nicht von der rechtsextremen Jungen Tat distanziert.

Die SVP-Kandidatin Maria Wegelin gab an, dass sie die Junge Tat vor der Zusammenarbeit nicht gekannt hatte. Bild: Karin Hofer/NZZ

Der Hauseigentümerverband Winterthur (HEV) hat seine Unterstützung von SVP-Kandidatin Maria Wegelin zurückgezogen. Die Präsidentin der SVP Winterthur war in die Schlagzeilen geraten, weil Mitglieder der rechtsextremen Jungen Tat ihre Social Media Arbeit übernahmen.

Der Geschäftsführer des HEV Winterthur sagte am Donnerstag gegenüber dem «Regionaljournal» von Radio SRF, dass sich Wegelin bis Dienstagabend nicht gemeldet hatte. Entsprechend habe man die Unterstützung für die Nationalratswahlen zurückgenommen.

Der HEV Winterthur hatte Wegelin aufgefordert, sich von der Jungen Tat zu distanzieren. Am Wochenende hatte der «SonntagsBlick» über die Arbeit der Gruppierung für die SVP-Kandidatin berichtet.

In einem Interview mit der «NZZ» gab Wegelin am Mittwoch an, die Junge Tat vorher nicht gekannt zu haben. Sie sei wohl dumm und naiv gewesen. Die Zusammenarbeit wolle sie aber nicht beenden. (sda)