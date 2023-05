Wädenswil Philipp Kutter bleibt dabei: Trotz Skiunfall will er wieder ins Bundeshaus Der Wädenswiler Mitte-Politiker erlitt vor drei Monaten einen schweren Skiunfall und ist nun teilweise gelähmt. Den politischen Willen hat ihm der Sturz nicht gebrochen, wie sich jetzt zeigt.

Philipp Kutter, Mitte-Nationalrat aus Wädenswil anlässlich einer Medienkonferenz im August 2022. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Philipp Kutter hält an seiner Kandidatur für den Ständerat fest. Der Politiker verkündete das am Montagabend auf Facebook: «Politik ist meine Leidenschaft. Daran ändern auch mein Skiunfall und seine schlimmen Folgen nichts.» Deshalb kandidiere er im Herbst für den National- und den Ständerat. Bereits im März hatte der Zürcher Mitte-Politiker angekündigt, wieder ins Bundeshaus zurückkehren zu wollen.

Die Glückwünsche und Bestärkungen in den Sozialen Medien liessen nicht auf sich warten. So zum Beispiel schrieb die Urdorfer Vizepräsidentin der FDP Bezirk Dietikon, Barbara Angelsberger: «Ich bewundere Dich. Du bist uns ‹Allen› ein Vorbild. Ich wünsche Dir weiterhin gute Genesung, Kraft und Mut!»

Gegenüber TeleZüri sagte der 47-jährige Kutter am Montag: «Der Unfall ist zwar schlimm, aber das Leben muss weitergehen.» Er sei sich sicher, dass er auch im Rollstuhl als Kandidat etwas zu bieten habe. Seit seinem schweren Skiunfall im Februar befindet sich Kutter im Paraplegikerzentrum Nottwil. Kutter hatte sich bei seinem Unfall zwei Halswirbel gebrochen. Seine Beine und sein rechter Arm sind gelähmt. Im Bundeshaus möchte er sich weiterhin für Minderheiten einsetzen – jetzt erst recht. Und sein Amt als Stadtpräsident von Wädenswil will er schrittweise wieder aufnehmen. Noch bis Oktober soll sein Aufenthalt in Nottwil dauern. (liz)