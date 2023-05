Zürich Cycle Week: Das grösste Velo-Schaufenster der Schweiz geht auf Hier gibt’s fast alles rund ums Velo: Vom 11. bis 14. Mai findet in Zürich die Cycle Week statt.

An der Cycle Week stellen in der Europaallee Händler ihre Produkte rund ums Velo aus. Bild: zvg/Cycle Week

Ein Velo ist nicht einfach ein Velo: Ob Mountainbikes, Gravelbikes, Rennräder, E-Bikes, Kindervelos, City- oder Cargobikes – die Vielfalt der leisen, leichteren Zweiräder findet vom 11. bis 14. Mai an der Cycle Week in Zürich eine grosse Plattform, Probefahrten inbegriffen.

Die Macher der Cycle Week bezeichnen ihre Mischung aus Messe und Festival als grösstes Veloschaufenster der Schweiz. Und sie haben auch für Veloabstinente Attraktionen zu bieten.

Europaallee: Stände, Streetfood, Shows

BMX-Fahrer zeigen ihr Können an der Europaallee. Bild: zvg/Cycle Week

Das Zentrum der Cycle Week liegt gleich neben dem Hauptbahnhof Zürich: Im Dreieck Europaallee-Kasernenstrasse-Lagerstrasse präsentieren Aussteller die neusten Fahrrad-Modelle samt Zubehör. Insgesamt sind an der Cycle Week 110 Aussteller mit 250 Marken präsent, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Wer sich gleich für eine Testfahrt in den Sattel schwingen will, findet beim Kasernenareal eine kurze Teststrecke vor. Zudem locken auf der Europaallee trickreiche BMX-Fahrer mit ihren Shows sowie Streetfood-Stände mit Essen und Getränken; ausserdem ist ein Public Viewing der Mountainbike-Weltcuprennen im tschechischen Nove Mesto angesagt.

Treibende Kraft hinter der Cycle Week ist OK-Präsident Erwin Flury, der einst auch den Snowboard-Grossanlass Freestyle.ch auf die Zürcher Landiwiese gebracht hatte. «Wir kommen ganz bewusst zu den Menschen, um das Lebensgefühl Velo zu feiern und auf konstruktive Weise zum Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden beizutragen», lässt sich Flury in der Medienmitteilung zitieren.

Nebst den primär kommerziell ausgerichteten Ständen zählen auch Angebote wie ein Sicherheitsparcours, Kurse und Workshops zur Cycle Week. Zudem kann man sein eigenes Velo am Stand einer Versicherung von Velomechanikern und -mechanikerinnen gratis überprüfen und kleinere Reparaturen gleich vor Ort vornehmen lassen. Auf Bikeferien ausgerichtete Tourismusregionen sind ebenfalls mit Ständen präsent, zudem ein Pumptrack für Kinder.

Brunau: Viel Platz für Testfahrten und eine «Velo-Uni»

Auf der Allmend Brunau stellen Anbieter ihre verschiedenen Velos zum Ausprobieren bereit. Bild: zvg/Cycle Week

Wer von der Europaallee in gemütlichem Tempo rund zehn Minuten sihlaufwärts radelt, gelangt zum zweiten Zentrum der Cycle Week. Es befindet sich auf der Allmend Brunau. Auf dem Campus der Cycle Week stehen für zehn Franken Eintritt noch mehr neue Velomodelle zum Ausprobieren bereit – für Kinder bis 14 Jahre ist das Angebot gratis. Zudem bieten sich auf der Allmend ausgedehnte Strecken für Testfahrten an.

Aber Achtung beim Zeitplan: Während die Stände an der Europaallee grösstenteils von 11 bis 20 Uhr geöffnet sind, beginnen die Cycle-Week-Tage auf der Allmend am Donnerstag und Freitag erst um 15 Uhr. Dafür kann man sie in der Chill-out- und Grill-Area bis 23 Uhr ausklingen lassen.

Der dieses Jahr erweiterte Cycle-Week-Standort auf der Allmend Brunau präsentiert sich mit drei Themenzelten auch als Velo-Uni mit Referaten und Workshops zu Ernährung, Training und Veloreisen. Eines der Zelte ist speziell auf Frauen ausgerichtet. Ausserdem bietet der Schweizer Radsport-Verband Swiss Cycling Fahrtechnikkurse für diverse Velotypen an – vom Strassenrad bis zum Elektro-Mountainbike.

Letztes Jahr kamen rund 75’000 Menschen

Im Züritrails Jumppark am Rand der Allmend Brunau findet im Rahmen der Cycle Week der Züridirt Contest statt. Bild: zvg/Cycle Week

Ein dritter Standort der Cycle Week ist schliesslich der Züritrails Jumppark. Auf den Sprungschanzen am Rand der Allmend, gleich hinter dem Einkaufszentrum Sihlcity, findet am Freitag (16–19 Uhr) und Samstag (12–18.30 Uhr) der Züridirt Contest statt. Für den Final am Samstag brauchen über 14-Jährige ebenfalls ein Ticket. Grosse Sprünge von Mountainbike-Cracks, garniert mit tollkühnen Tricks, sollen das Publikum zum Staunen bringen.

Die Cycle Week findet dieses Jahr zum dritten Mal statt. Letztes Jahr zählte sie rund 75’000 Besucherinnen und Besucher bei sonnigem Frühlingswetter. Diesmal riskiert man angesichts des Wetterberichts, zwischendurch mal nass zu werden. Doch auch das gehört zum Velofahren.