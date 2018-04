Angesprochen sind Architekturteams sowie Landschaftsarchitekten. Sie können sich ab Freitag um eine Teilnahme an den Projekten bewerben, wie der Stadtrat am Donnerstag bekannt gab. Der Wettbewerbsstart ist Mitte Juli vorgesehen. Im Frühsommer 2019 werden voraussichtlich die Ergebnisse veröffentlicht.

Entstehen sollen auf dem Areal bis im Jahr 2023 rund 350 preisgünstige Wohnungen, ein Gewerbehaus und ein öffentlich zugänglicher Quartierpark. Die Stadt Zürich plant dies zusammen mit der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ), der Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk 1 und der Immobilienentwicklerin Senn.

Voraussetzung zur Umsetzung ist allerdings ein Ja zur Finanz- und Kreditvorlage am 10. Juni. Zudem muss die Volksinitiative "Wohnen und Leben auf dem Koch-Areal" abgelehnt werden. Über beides entscheiden die Zürcher Stimmberechtigten am 10. Juni.

FDP kritisiert Stadtrat

In den Augen der FDP prescht der Zürcher Stadtrat mit der Ausschreibung der Projektwettbewerbe zu sehr vor. Er greife unangemessen in den Abstimmungskampf ein, denn am 10. Juni müssten die Stimmbürger zuerst der Finanz- und Kreditvorlage zustimmen. Erst dann wäre gemäss FDP ein Vorantreiben angezeigt, wie sie bereits am Vortag in einer Medienmitteilung verlauten liess.

Die Stadt Zürich hat das besetzte Koch-Areal im Dezember 2013 für rund 70 Millionen Franken gekauft. 2017 hat sie dann den Bauträgerwettbewerb durchgeführt. Mit der Ausschreibung des Projektwettbewerbs am Freitag will der Stadtrat nun parat sein für den Fall, dass die Stimmbürger die Weichen entsprechend für das Projekt stellen. Das Wettbewerbsverfahren könne dann ohne Verzögerung durchgeführt werden.