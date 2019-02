Es war ein kalter Dienstagabend an jenem 18. Februar am Flughafen Kloten. Die Boeing 720-058B der staatlichen isrealischen Fluggesellschaft El Al war erst am Nachmittag mit einer Stunde Verspätung von Amsterdam angekommen und begab sich jetzt, gegen 17.30 Uhr, auf die zweite Flugetappe von Zürich nach Tel Aviv. Während der viermotorige Jet über den Rollweg 1 in Richtung Osten zur Startbahn 28 rollte, richteten sich die 17 Passagiere und 11 Besatzungsmitglieder auf den vierstündigen Flug ein.

Doch El-Al-Flug LY432 sollte gar nie erst vom Boden abheben. Die Boeing war eben dabei, auf die Warteposition vor der Piste abzudrehen, als zwei Personen mit Maschinenpistolen das Feuer aufs Cockpit eröffneten. Fast gleichzeitig, so berichtete es die «NZZ» anderntags unter Berufung auf einen Augenzeugen, sind Leuchtspurgeschosse aus östlicher Richtung «über und gegen die Maschine» geflogen. Die insgesamt vier Attentäter feuerten aus rund 100 Meter Entfernung, vom Rande eines öffentlichen Parkplatzes aus.