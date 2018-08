Für die Mitinitiantin der Initiative «Wildhüter statt Jäger», Marianne Trüb Klingler, geht es den Jägern nicht nur um die Hege und Pflege der Tiere.

Frau Trüb Klingler, im Kantonsrat erhielt Ihre Initiative keine einzige Stimme. Auch Pro Natura ist dagegen. Mit welchem Hauptargument wollen Sie das Volk gewinnen?

Marianne Trüb Klingler*: Mit dem Tier- und Umweltschutz. Die Jagd ist nicht tierschutzkonform. Im Tierschutzgesetz steht, dass Tieren kein Schmerz zugefügt werden darf und sie nicht in Angst versetzt werden dürfen. Leider gelten diese Bestimmungen für die Jagd nicht.

Wie erklären Sie es sich, dass selbst in linksgrünen Kreisen die Initiative kaum Anklang findet? Ich habe den Eindruck, dass sich viele zu wenig mit dem Thema befasst haben. Die Jagd ist eine Tradition, deshalb geht man davon aus, dass alles gut funktioniert, und schaut nicht so genau hin. Was die Naturschutzorganisationen Bird Life und Pro Natura anbetrifft, habe ich den Verdacht, dass sie lavieren. Sie haben wohl Angst, Geld und Einfluss zu verlieren, wenn sie sich gegen die Jagd positionieren.

Die Initianten bezeichnen die Jäger herablassend als Hobby-Jäger. Diese hingegen pochen auf ihre fundierte Ausbildung. Jäger absolvieren 28 Theorielektionen und danach eine Schiessprüfung. Soll das eine profunde Ausbildung sein? Die Jäger argumentieren, sie hegten und pflegten das Wild. Das können sie auch nach der Annahme der Initiative tun. Aber es geht ihnen eben nicht nur darum, sondern sie wollen jagen.

Die Jäger müssen den Bestand regulieren, weil die Tiere keine natürlichen Feinde mehr haben. Die Natur selber wirkt auch als Feind. Man denke an Krankheiten, Trockenheit oder Nahrungsknappheit. Die Jäger greifen hier in den Kreislauf ein, indem sie gewisse Populationen füttern, um Wildfleisch zu bekommen.

Ohne die Jäger wüchse der Tierbestand unkontrolliert und es käme zu Krankheiten. Biologinnen sagen das Gegenteil, dass nämlich der Jagddruck, also der Stress, dazu führt, dass sich die Tiere schneller vermehren. Und was die Krankheiten anbetrifft: Bei der Tollwut zeigte es sich, dass die Jäger nichts bewirken konnten. Dazu waren Profis und Impfköder nötig.

Die Initiative koste viel, bringe aber keine ökologische Aufwertung, kritisieren Umweltschützer. Wie viel sie kostet, ist nicht klar. Aber sicher nicht 25 Millionen, wie der Regierungsrat sagt. Er malt absichtlich schwarz. Die heutigen Kosten der Jagd sind nicht transparent. In Zukunft werden sie mit oder ohne Initiative wachsen, weil im neuen Jagdgesetz mehr Entschädigungen für Jäger geplant sind.

Und was ist mit dem Vorwurf der mangelnden ökologischen Aufwertung? Diese Kritik verstehe ich überhaupt nicht. Für mich ist es zum Beispiel eine Aufwertung, wenn der Fuchs nicht mehr bejagt wird. Er mag da und dort lästig sein, aber er frisst viele Mäuse.

Jäger sagen, dass sie nachts bis zu zehn Mal ausrücken wegen angefahrenen Tieren. Ist das nicht eine nützliche Leistung für die Allgemeinheit? Der Chef der kantonalen Jagdverwaltung hat in Briefen mehrfach die Jäger gerügt, dass sie zu wenig ausrücken, wenn Tiere verletzt sind. Ich selber kenne ein Beispiel, bei dem ein Jäger es nicht nötig fand, wegen eines Fuchses aufzustehen. Es funktioniert im Allgemeinen eben nicht, auch wenn es engagierte und nette Jäger sicher auch gibt. Ich habe mich bei einem Winterthurer Stadtpolizisten erkundigt, ob er auch schon verletzte Tiere habe erlösen müssen. Er sagte mir, dass dies relativ oft vorkomme. Als ich dies anlässlich einer Veranstaltung so sagte, meinte ein Jäger, dass ja dann das Fleisch nicht mehr verwertet werden könne. Den Jägern geht es eben immer auch ums Eigeninteresse.

* Die ehemalige SP-Kantonsrätin aus Dättlikon ist Mitinitiantin der Initiative «Wildhüter statt Jäger».