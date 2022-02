Auch der Zürcher Stadtrat will ein Seerestaurant am Bürkliplatz

Die zwei Volksinitiativen, die einen «Mythenpark» am Zürcher Seebecken sowie ein Seerestaurant am Bürkliplatz fordern, sind gültig. Was das Restaurant betrifft, ist der Stadtrat gleicher Meinung wie die Initianten. Beim Park am See hat er jedoch Vorbehalte, vor allem wegen des Kantons.