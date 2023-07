Volksfeste Illegale Drohnenflüge beschäftigen Polizei am Züri Fäscht Dutzende Drohnen schwirrten am Züri Fäscht über den Massen. Das wäre nicht erlaubt gewesen. Die Polizei konnte nur vereinzelte Piloten anhalten.

Am Züri Fäscht wurden mehrere Dutzend Drohnen verbotenerweise eingesetzt. Symbolbild: Shutterstock

Private Drohnen haben die Stadtpolizei Zürich am Züri Fäscht stark beschäftigt. Mehrere Dutzend wurden verbotenerweise eingesetzt, wie die Stadt Zürich am Montag in ihrer sonst positiven Abschlussbilanz schrieb.

Nur vereinzelt konnten die Polizisten die Drohnenpiloten kontrollieren. Sie prüfe nun, ob diese Personen verzeigt werden, schreibt die Stadtpolizei. Das Überfliegen von Menschenmengen mit Drohnen ist generell nicht erlaubt.

Über das ganze Wochenende hat die Stadtpolizei Zürich 18 Personen festgenommen. Sie sollen sich der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, der Körperverletzung, Diebstahl oder Drogenhandel schuldig gemacht haben. Ein Mann wurde von der Wasserschutzpolizei festgenommen, weil er ein Boot entwendet hatte. Gravierende Zwischenfälle habe es bis am Sonntagabend keine gegeben, heisst es in der Mitteilung.

Schutz & Rettung verzeichnete 690 Einsätze wegen Schnittwunden, Insektenstichen oder Prellungen. Eine Person erlitt einen Herzinfarkt, eine zweite musste mit einer Oberkörperverletzung ins Spital gebracht werden, nachdem sie über einen Zaun geklettert war. Eine Sanitäterin wurde zudem bei einem Einsatz tätlich angegriffen und leicht verletzt.

Einen Essensstand schlossen die Behörden am Freitag, nachdem Dutzende Schachteln ungekühlter Lebensmittel gefunden wurden. Zudem stellten sie bei dem Stand 300 Kilo unverzolltes Fleisch sicher.

Die Organisatoren zogen am Sonntag eine positive Bilanz für das Züri Fäscht 2023. Rund zwei Millionen Menschen besuchten gemäss einer Schätzung das riesige Festgelände in der Zürcher Innenstadt und am Seebecken. Damit wurde etwa die Zahl der letzten Austragung von 2019 erreicht. (sda)