Viele Polizeieinsätze Drei Auseinandersetzungen mit Diebstahl in der Stadt Zürich In Zürich war es eine unruhige Nacht von Freitag auf Samstag. Gemäss Polizeibericht gab es mehrere Raube und Diebstähle. Die Stadtpolizei konnte alle Täter fassen.

In der Nacht auf Samstag kam es zu mehreren Übergriffen und Diebstählen in der ganzen Stadt. (Symbolbild) Andrey Popov/iStockphoto

Delikt Nummer 1: Sechseläutenplatz

Ein 29-jähriger Mann erstattete in der Nacht auf Samstag Anzeige bei der Polizei, weil er kur zuvor von zwei Männern bedroht und ausgeraubt worden war. Dank der genauen Beschreibung, erkannte eine Patrouille etwa zwei Stunden später die beiden 31-jährigen und 28-jährigen Männer. Beide Täter werden nun von Ermittler*innen der Stadtpolizei befragt.

Delikt Nummer 2: Bäckeranlage

Am frühen Samstagmorgen gab es in der Bäckeranlage im Kreis 4 einen Streit. Ein 24-jähriger Mann wurde dabei am Kopf verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Einem 19-Jährigen wurde zudem eine Tasche entrissen. Kurz darauf konnte die Polizei den 17-jährigen Täter festnehmen. Auch er wird nun durch Ermittler*innen der Stadtpolizei befragt.

Delikt Nummer 3: Kreis 4

Wenig später, ebenfalls im Kreis 4, wurde eine 21-jährige Frau während einer Auseinandersetzung im Gesicht verletzt. Ein Handy wurde ebenfalls gestohlen. Die Polizei konnte auch hier wenig später einen 26-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der nun durch die ermittelnden Zuständigen befragt wird.