Dieses Jahr wird der Böögg nicht wie gewohnt in Zürich verbrennen. Der Schauplatz für das Sechseläuten 2021 ist die Teufelsschlucht in Uri. Keystone

Video Der Böögg nimmt seinen Platz in der Teufelsschlucht ein - der Aufbau ist in vollem Gange Nur noch wenige Stunden bis der Böögg abgebrannt wird. Die Aufbauarbeiten sind am laufen.

Dieses Jahr müssen Sechseläuten Liebhaber zwar auf den Umzug der Zünfte verzichten, dem Böögg geht es aber trotzdem an den Kragen. Der eigentliche diesjährige Gastkanton des Zürcher Volksfest wird heute zum Schauplatz der Verbrennung. Der Böögg mit Dreizack wird gerade in der Teufelsschlucht in Uri aufgebaut.

Ab 17:50 Uhr kann das Spektakel hier live mitverfolgt werden.