Wie das Bundesgericht in seinem am Donnerstag publizierten Urteil festhält, vermögen die Erwägungen des Obergerichts einen Schuldspruch wegen mehrfach versuchten Mordes nicht zu begründen. Die Erwägungen seien in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht teilweise fehlerhaft.

Im konkreten Fall hatte ein Vater seinem Baby 2011 und 2012 insgesamt vier Mal heimlich das Beruhigungsmittel Temesta und ein Mal Insulin verabreicht. Das Obergericht Zürich verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren. Damit erhöhte es die Strafe der Vorinstanz um vier Jahre.

Das Bundesgericht ist zum Schluss gelangt, dass die Feststellung des Sachverhalts willkürlich sei. Zudem habe die Vorinstanz eine allfällige Tötungsabsicht des Vaters bei allen Taten überwiegend mit spekulativen Erwägungen begründet.