In der Nacht auf Montag deponierten Unbekannte kurz nach 3 Uhr einen Brandsatz beim türkischen Generalkonsulat im Stadtkreis 6. Sie versuchten erfolglos, ein auf der Rückseite der Liegenschaft abgestelltes Fahrzeug mit einer bisher nicht bekannten Substanz in Brand zu setzen, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt.

Rund fünf Stunden später bemerkten Angestellte des Konsulats den Vorfall und informierten die Polizei. Die Substanz wurde durch Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sichergestellt und befindet sich derzeit zur näheren Untersuchung im Labor. Es entstand ein geringer Sachschaden, Verletzte gab es jedoch keine. Die Polizei sucht nun Zeugen.