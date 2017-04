Der Logistiker versuchte weiter zu schlafen, als der andere Mann ihn an die Hoden gegriffen und sie gequetscht haben soll. Daraufhin wurde der Angeklagte wütend und verletzte den anderen Mann mit einem Sackmesser. Er stach dem Mann einmal in den rechten Brustkorb und zweimal in den Rücken, worauf er floh. Die Polizei konnte ihn aber wenige Stunden später an der Langstrasse im Kreis 4 verhaften.

Vermeintliche Notwehr

Gegenüber dem Richter sagte der Beschuldigte, dass er nur aus Wut aber nicht aus Eifersucht gehandelt habe und es ihm leid tue.

Doch stellten sowohl der Staatsanwalt wie auch der Psychiater den Hodengriff in Frage, schreibt der "TagesAnzeiger" weiter. So habe der Beschuldigte bei der Einvernahme davon nichts gesagt und auch das Opfer habe dies verneint. Ebenfalls kam das Gericht zum Entscheid, dass der Angeklagte nicht aus Notwehr, sondern aus Ärger und Wut über die Nachtruhestörung gehandelt habe. Aus diesem Grund folgte das Gericht dem Strafmass des Staatsanwaltes von fünf Jahren. Der Verteidiger hatte auf maximal 36 Monaten plädiert.

Der Psychiater empfiehlt eine psychotherapeutische und medikamentöse Behandlung für den an einer schizoaffektiven Störung leidenden Mann. Dieser befinde sich seit einem Monat in der geschlossenen psychiatrischen Klinik Münsterlingen im Kanton Thurgau. (lgi)