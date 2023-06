Vermisstmeldung Seit Samstag fehlt jede Spur – die Polizei ist auf der Suche nach Mario S. Der 28-jährige Mario S. wird seit Samstagabend vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In Winterthur wird seit Samstagabend, ca. 20.15 Uhr, der 28-jährige Mario S. vermisst. In Kontakt stand man mit ihm zuletzt telefonisch am Freitagabend. Seitdem fehlt von ihm jedoch jegliche Spur.

Erkennen kann man Mario S. an seiner schlanken Statur, seinen kurzen dunkelbraunen Haaren und seinem dunklen Bart. Er hat braune Augen und ist ungefähr 186 cm gross. Welche Kleidung er bei seinem Verschwinden trug ist laut der Stadtpolizei Winterthur nicht bekannt.

Jeder, der Angaben über Aufenthalt des Vermissten machen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur unter der Nummer: 052 267 51 52 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.