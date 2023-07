Verkehrsunfall Zwei Verletzte nach Auto-Frontalkollision in Regensdorf In Regensdorf sind zwei Autos mit voller Wucht ineinander geprallt. Die Verletzen mussten ins Spital gebracht werden.

Rettungskräfte fuhren die Verletzten nach medizinischer Erstversorgung in ein Spital. Video: CH Media Video Unit / Linus Bauer

Beim frontalen Zusammenstoss zweier Autos in Regensdorf sind am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt worden. Rettungskräfte fuhren sie nach medizinischer Erstversorgung in ein Spital.

Kurz nach 16.00 Uhr fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Auto auf der neuen Dällikerstrasse Richtung Regensdorf Zentrum, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stiess mit dem entgegenkommenden Auto eines 63-jährigen Mannes zusammen. Dabei wurde der Mann schwer und die Frau mittelschwer verletzt. (sda)