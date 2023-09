Verkehrsunfall Unfall mit Lastwagen sorgt für grossen Rückstau im Gubristtunnel Wegen eines Unfalls mit einem Lastwagen gab es im Gubrist-Tunnel bei Regensdorf ZH am Freitagmorgen einen grossen Rückstau.

Um 11 Uhr konnte die gesperrte Spur laut den Angaben der Polizei wieder frei gegeben werden. Symbolbild: Christian Merz / KEYSTONE

Ein Lastwagen hat im Gubrist-Tunnel auf der Höhe von Regensdorf ZH in Richtung St. Gallen am Freitagmorgen mehrere Überkopfsignale heruntergerissen. Der Unfall führte aufgrund erschwerter Reparatur- und Reinigungsarbeiten zu einem grossen Rückstau, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte.

Der Tieflader mit aufgeladenem Bagger fuhr laut der Polizei gegen 08.20 Uhr durch den Gubrist-Tunnel. Während der Fahrt öffnete sich die Dachklappe des Baggers und riss mehrere Überkopfsignale herunter, welche die Fahrziele signalisieren.

Wegen der auf der Fahrbahn liegenden Bruchstücke und der Gefahr herunterfallender Teile musste eine Fahrspur gesperrt und entsprechende Reinigungs- und Reparaturmaschinen aufgeboten werden.

Durch den Stau, die Baustellensituation rund um das Tunnelportal und die teilweise fehlende Rettungsgasse kamen die aufgebotenen Spezialmaschinen trotz Polizeieskorte nur schleppend an den Unfallort, wie die Polizei weiter mitteilte.

Um 11 Uhr konnte die gesperrte Spur laut den Angaben der Polizei wieder frei gegeben werden. Neben der Kantonspolizei Zürich stand der Strassenunterhalt Nationalstrasse des Tiefbauamts Zürich im Einsatz. (sda)