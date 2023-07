Verkehrsunfall Motorradlenkerin prallt an Kreuzung mit Auto zusammen Die Töfffahrerin wurde beim Unfall in Gossau ZH schwer verletzt.

Die Töfffahrerin wurde in einem Rettungswagen in ein Spital gefahren, wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte. Symbolbild: Brk News / BRK News

Eine 23-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Auto auf einer Kreuzung in Gossau ZH am Montag schwer verletzt worden. Aus noch unbekannten Gründen waren die beiden Fahrzeuge am frühen Abend im Ortsteil Ottikon zusammengestossen.

Die Töfffahrerin wurde in einem Rettungswagen in ein Spital gefahren, wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte. Der 63-jährige Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der genaue Unfallhergang war unklar. Die Polizei suchte Zeugen.

Das Auto fuhr laut Polizeimitteilung kurz vor 18.30 Uhr von Hellberg in Richtung Hinwilerstrasse und wollte über die Kreuzung fahren. Gleichzeitig war die Motorradlenkerin von Grüt in Richtung Bubikon unterwegs, als es zum Zusammenprall kam. Die betroffenen Strassen waren nach dem Unfall rund zweieinhalb Stunden gesperrt. (sda)